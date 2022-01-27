الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنى سويف تستقبل 55 سائحًا ألمانيًا على متن الباخرة كراون فيجن

السياح
السياح

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية كراون فيجن القادمة من القاهرة وفي اتجاهها إلي محافظة أسوان وعلى متنها 55 سائحًا ألمانيًا، وكان في استقبالهم رانيا عزت، مدير عام السياحة، وبعض التنفيذيين المعنيين.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، "برنامجًا سياحيًا تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة على كورنيش النيل وحضور حفل فنون شعبية بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأضافت رانيا عزت، مدير السياحة، أن أعضاء الفوج السياحي الألماني أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، موجهين الشكر لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم إلى أسوان عبر النيل.

بني سويف السياحية الادارة المحلية الباخرة السياحية محافظة أسوان الفوج السياحي

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