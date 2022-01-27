الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بسوهاج

اسعاف
اسعاف

لقي طفل عمره ٣ سنوات مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل به أثناء لهوه أمام منزله بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول الطفل "مصطفى. ن" ٣ سنوات جثة هامدة.

وأفاد عمه بأنه أثناء لهو نجل شقيقه أمام المنزل اصطدمت به سيارة نصف نقل قيادة ناصر ع ع ٤٧ سنة ولقى مصرعه، وقال السائق إنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين "ميني باص"، و"ربع نقل" على طريق "أسيوط - سوهاج الزراعي الشرقي"، بمركز ساحل سليم.

تلقى شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين أمام مدخل قرية الغريب  انتقلت على الفور قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم" ٧٦٤١ ى ل د " ميني باص" قيادة " عاطف. س. ع" و السيارة رقم" ٤٥٧١ ى ر ا "ربع نقل.

نتج عن الحادث إصابه كل من "عبد العال. م. د" ٧٢ سنة، تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، و"صلاح. ح. س " سائق الربع نقل رفض نقله الى المستشفى، و" أحمد. ع " ٢٠ سنة، و" بخيت. م. أ" ٦٥ سنة كدمات تم نقلهما إلى مستشفى ساحل سليم المركزى، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

مصرع طفل سوهاج مدير امن سوهاج تصادم سيارتين مدير أمن أسيوط

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وائل لطفي

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