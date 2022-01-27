أشرف عبدالباقى ضيف أولى حلقات برنامج «أحلى كلام» لـ أحمد فهمى

يحل الفنان أشرف عبدالباقي ضيفا على أولى حلقات برنامج «أحلى كلامى، الذي تنطلق أولى حلقاته غدا عبر شاشة قناة «الحياة».

ويجمع دويتو غنائي بين أحمد فهمي وأشرف عبدالباقي في أولى حلقات برنامج" أحلى كلام"، الذي يذاع الجمعة والسبت على شاشة "الحياة"، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وطرحت شبكة تليفزيون الحياة البرومو الدعائي للعمل.

وقال الفنان أحمد فهمي، في بيان صحفي سابق له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لفقرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي، مؤخرًا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورًا إلى تقديم البرامج.