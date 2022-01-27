الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 12 فى 4 حوادث بالمنيا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 12 شخصا، في 4 حوادث انقلاب بالطرق السريعة والإقليمية في المنيا، بسبب التقلبات المناخية والسرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا ،إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع "ربة منزل"، وإصابة 12 شخصا في 4 حوادث انقلاب وتصادم بطرق المحافظة. بينها مصرع ربة منزل، وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب محطة رسوم المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام المدرسة البريطانية بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق الجيش قبلي مدخل ملوي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن. فيما أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق فرعي بعزبة الباشا بمركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفاة، والمركبات تحت تصرف النيابة.

مصرع 4 حوادث انقلاب الطريق السريعة المنيا السرعة الزائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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