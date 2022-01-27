الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عجوز هشم رأس زوجته فى سوهاج

الامن
الامن

هشم عجوز رأس زوجته وأصابها بجروح وكسور متفرقة بجسمها إثر مشاجرة بينهما بمركز طما بسبب الخلافات الأسرية بينهما.

تم نقل المجنى عليها إلى مستشفى طما المركزي في حالة سيئة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف وتولت النياية التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث ووصول المدعوة «زيناهم س ا ع» 42 سنة ربة منزل إلى مستشفى طما المركزى مصابة بجرح تهتكى وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى بسوهاج وأفادت باتهام زوجها عبدالعزيز- 63 سنة فلاح- بسبب الخلافات الزوجية وتم ضبط المتهم واعترف وتولت النيابة التحقيق.

عجوز زوجته طما سوهاج مستشفى طما المركزى

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وائل لطفي

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