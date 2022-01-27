الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«رسمية الكعابنة» رئيسة لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد العربي لحقوق الإنسان

مجلس حقوق الانسان
مجلس حقوق الانسان

اختار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، رسمية الكعابنة (أردنية)، بالتزكية، لتتولى رئاسة لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في تصريح، اليوم الخميس، أن تزكية "الكعابنة" رئيسة للجنة، يأتي من منطلق ما تتمتع به من خبرة وكفاءة ومهنية، مشيرًا إلى أنه سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المبتغاة للمرصد.

وأشار العسومي، إلى اهتمام البرلمان العربي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاز مهام عمل اللجنة والمرصد، مثمنًا ما يبديه مجلس النواب الأردني من حرص على دوام التعاون والعمل الثنائي مع البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، بما يحقق التعاون والتنسيق المشترك تحقيقًا لتطلعات الشعوب العربية.

المرصد العربي حقوق الانسان البرلمان العربي

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