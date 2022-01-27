الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بـ«الساكسفون».. أحمد يبدع في العزف لزوار معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

سعى شاب عشريني للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في النسخة ٥٣، لرسم البسمة على الزوار، ونال إعجابهم، والتف حوله المواطنين ووقف المارة في المعرض أمامه للاستمتاع بمقطوعة الموسيقى الشرقي الذي يعزفها.

أحمد نبيل، ذو ال٢٧ عاما، تخرج من معهد خدمة اجتماعية ببورسعيد، يقول: "بعشق عزف الساكسفون من صغري بقالي ١٠ سنين واتعلمتها من المدرسة وكنت بروح أطور من نفسي في مراكز الشباب".

لم تكن المرة الأولى للمشاركة في المعرض، لكنها المرة الأولى للعزف بمفردي، يضيف: "اتعلمتها من وانا صغير وبحب اسمع المزيكا الشرقي منها واتعلمتها في مراكز الشباب والرياضة وبحب اشارك ف اي حاجة باسم مصر واسعد بيها الناس".

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

 

الشاب العشريني للمشاركة معرض القاهره الدولي للكتاب قطوعة الموسيقى الشرقي عشق عزف الساكسفون كنها المرة الأولى للعزف

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وائل لطفي

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