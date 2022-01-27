حبس عامل تعرض لفتاة داخل قطار أسوان 4 أيام

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس عامل متهم بالتعرض لفتاة داخل قطار أسوان القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت مباحث كوم أمبو بالتعاون مع السكة الحديد، القبض على عامل، بتهمة التعرض لفتاة في القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة.

كان بلاغ قد وصل إلى مباحث كوم أمبو، وقضائي محطة السكة الحديد، بقيام عامل قطار حاول التعرض بفتاة داخل، القطار المتجه من محطة قطار أسوان.

انتقل إلى المحطة رجال مباحث كوم أمبو، برئاسة الرائد نبيل العادلي، وبتفريغ كاميرات المحطة وعرضها على الفتاة تعرفت على العامل، الذي تعرض لها، وتم ضبطه.

وبسؤال الفتاة، أكدت أن العامل تعرض لها، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بالركاب، بينما تمكن العامل من الهرب عقب الوصول إلى محطة كوم أمبو.