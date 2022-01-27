عضو تنسيقية الأحزاب يشارك محافظ جنوب سيناء في احتفالات عيد الشرطة

شارك سليمان مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وذلك بمقر فرق الأمن بمدينة طورسيناء بحضور لفيف من القيادات الأمنية ورجال القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تضحيات رجال الشرطة ستظل خالدة على مر العصور فداء لأمن الوطن والحفاظ على استقراره ورخائه، مقدماً التهنئة والتحية لكافة رجال الجيش والشرطة الدرع الحامي لأمن الوطن.

وقدم عضو التنسيقية التهنئة للمحافظ ومدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية بهذه المناسبة الجليلة، التي طالما تبزر الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن.

وكان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

تشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ 27 في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الأحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.