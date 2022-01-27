الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب «نفقة متعة»

احمد سعد
احمد سعد

أسدلت محكمة استئناف الإسكندرية الستار على قضية نفقة الفنانة سمية الخشاب، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه، ورفض الاستئناف المقدم منه في قضية نفقة المتعة، مع تأييد الحكم الصادر لطليقته.

وكانت محكمة الأسرة في الإسكندرية، قد أصدرت حكمًا ألزمت فيه الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه، عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرًا؛ ليصبح إجمالي قيمة المتعة، 270 ألف جنيه، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم برقم الاستئناف 462/571 / 77 في قضية نفقة المتعة، وتم تأجيل نظر القضية للشهر الجاري ثم إصدار القرار من المحكمة بتأييد الحكم الصادر في قضية المتعة للفنانة سمية الخشاب. 

وقال عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية، إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بمتعة الفنانة بعد الطلاق ورفضت الاستئناف من طليقها الفنان أحمد سعد في قضية المتعة، حيث تم إلزام الفنان بدفع مبلغ 270 ألف جنيه وتأييد الحكم السابق للفنانة سمية خشاب، كما طالب في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

محكمة استئناف الإسكندرية الفنانة سمية الخشاب الفنان احمد سعد سمية الخشاب نفقة المتعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا: شديد البرودة

إعلان تخصصات ومعايير اختيار المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. الحكومة ترد

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

بنى سويف تستقبل 55 سائحًا ألمانيًا على متن الباخرة كراون فيجن

مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان