إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه لسمية الخشاب «نفقة متعة»

أسدلت محكمة استئناف الإسكندرية الستار على قضية نفقة الفنانة سمية الخشاب، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه، ورفض الاستئناف المقدم منه في قضية نفقة المتعة، مع تأييد الحكم الصادر لطليقته.

وكانت محكمة الأسرة في الإسكندرية، قد أصدرت حكمًا ألزمت فيه الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه، عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرًا؛ ليصبح إجمالي قيمة المتعة، 270 ألف جنيه، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم برقم الاستئناف 462/571 / 77 في قضية نفقة المتعة، وتم تأجيل نظر القضية للشهر الجاري ثم إصدار القرار من المحكمة بتأييد الحكم الصادر في قضية المتعة للفنانة سمية الخشاب.

وقال عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية، إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بمتعة الفنانة بعد الطلاق ورفضت الاستئناف من طليقها الفنان أحمد سعد في قضية المتعة، حيث تم إلزام الفنان بدفع مبلغ 270 ألف جنيه وتأييد الحكم السابق للفنانة سمية خشاب، كما طالب في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.