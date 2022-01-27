الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

ناصر حسن وكيل وزاره
ناصر حسن وكيل وزاره التعليم

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة تماماً لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، والتي ستبدأ يوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

حيث أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن جميع امتحانات النقل للنصف الاول من العام الدراسي تختتم  يوم الخميس القادم مشيرا أنه يؤدي ما يقارب من 91672 طالب بالإعدادية العامة، 45071 طالب، 45401 طالبة، منهم 1200 طالب بنظام المنازل، في 437 لجنة، ٤٦٥٠ طالب بالإعدادية المهنية، في ٢٦ لجنة. 
وأكد وكيل الوزارة أن الإدارات التعليمية العشر، قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.
كما أكد على توفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدي، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني، وذلك حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.
وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أي مشكلة في الحال ممكن أن تحدث.

الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتشديد على الإجراءات الوقائية

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وائل لطفي

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