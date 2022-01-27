الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

جريدة الدستور

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 960500 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يناير الجاري.

وحذرت إسرائيل من استمرار العدوى بفيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون"، مؤكدة أهمية الحصول على جرعة رابعة من لقاحات كورونا.

ارتفاع كبير فى أعداد مصابى كورونا

وجاءت التحذيرات بعد أن كشفت الإحصائيات عن أن عدد المصابين خلال ثلاثة أسابيع فقط يساوى عدد المصابين خلال عام 2021، إذ تم خلال الـ12 شهرا تسجيل نحو 960500 إصابة أيضا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

في السياق ذاته، تستعد إسرائيل إلى توسيع حملتها لتلقي الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتوفيرها للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إنه سيتم تطعيم الأشخاص المعرضين لتدهور أوضاعهم الصحية جراء الإصابة بكورونا، وكذلك القائمون على رعايتهم، بالجرعة الرابعة، بالإضافة إلى البالغين المعرضين للإصابة في أماكن عملهم.

وتلقى نحو 610 آلاف شخص الجرعة الرابعة من لقاح كورونا في إسرائيل حتى الآن.

كورونا يناير إسرائيل الجرعة الرابعة لقاحات كورونا الصحة

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