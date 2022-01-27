نور خالد النبوى يكشف تفاصيل دوره فى «نقل عام»: أحلم بالوصول للعالمية

أعرب الفنان الشاب نور خالد النبوى عن سعادته البالغة لمشاركته فى أحداث مسلسل «نقل عام» بطولة النجم محمود حميدة، والمقرر انطلاق أولى حلقاته يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير الجارى حصريا على شبكة قنوات ON.

وأضاف «النبوي»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يجسد دور شاب يدعى «سيد الشربينى» نجل النجم محمود حميدة والفنانة دينا فى الأحداث، ويعشق لعب كرة القدم ولديه طموح فى الوصول إلى العالمية، مشيرا إلى أنه يتعرض لظروف قاسية كثيرة ويظل متمسكا بالطريق الصحيح الذى يسعى إلى الوصول إليه.

وبسؤاله عن كيفية مشاركته فى العمل، قال «النبوى» إن المنتج ريمون مقار هو الذى رشحه للدور، معتبرًا أن المشاركة فى عمل يضم كوكبة كبيرة من نجوم الصف الأول، ويرأسه النجم محمود حميدة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب والأستاذة سوسن بدر، أمر ممتع لأنهم «نجوم كبار لهم ثقل فني، وشرف لنا جميعًا العمل معهم».

وأكد أن كواليس العمل تتسم بالحب والالتزام والاحترام والتعاون بين الجميع، وسعى الجميع للوصول به إلى أعلى مستوى، بقيادة المخرج الكبير الأستاذ عادل أديب، الذى يتمتع برؤية خاصة للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

بوستر منفرد لنور النبوى

أحداث «نقل عام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى خلال 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية الموجودة على أرض الواقع، مع إيجاد حلول لها، منها الانفجار السكانى، تجارة الأعضاء، الثأر، السوشيال ميديا وخطورة استخدامها بطريقة خاطئة.

أبطال «نقل عام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم منهم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل يسجل أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.