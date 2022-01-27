الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا: شديد البرودة

الطقس البارد
الطقس البارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد بحسب بيان صادر، اليوم الخميس- إنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 08
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 15 08
مطروح 14 08
السلوم 15 08
سيوة 17 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 08
نخل 15 01
نويبع 18 11
طابا 16 10
كاترين 06 03-
الطور 17 10
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 18 13
مرسى علم 17 10
الفيوم 16 04
بني سويف 16 04
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 17 07
أسوان 18 08
إدفو 18 07
أبوسمبل 18 07
الوادي الجديد 16 05
شلاتين 17 10
أبو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10

الأرصاد طقس الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

صلاح يطلق الاحتفالات.. وسائل إعلام عالمية تحتفى بفوز مصر على كوت ديفوار

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في جنوب سيناء

تشييع جثمان الكاتب الصحفى ياسر رزق إلى مثواه الأخير (فيديو)

«التخطيط» ترصد تطور تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد خلال 10 سنوات

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان