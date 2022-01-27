استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 61 ألفا و227 إصابة ووفاة 39 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و939 ألفا و439 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و902 حالة .

وسجلت بولندا 57 ألفا و659 إصابة ووفاة و262 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و695 ألفا و435 مصابا والوفيات إلى 104 آلاف و636 حالة.

وسجلت أستراليا 46 ألفا و195 إصابة ووفاة 59 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و390 ألفا و397 مصابا والوفيات إلى 3389 حالة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 ألفا و393 حالة إصابة جديدة و154 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و946 ألفا و202 والوفيات إلى 99 ألفا و738 حالة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و601 ألفا و952 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وسجلت المجر 19 ألفا و213 إصابة ووفاة 64 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و490 ألفا و489 مصابا والوفيات إلى 41 ألفا و151 حالة.

أما في ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و630 إصابة جديدة و9 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 639 ألفا و527 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 7 آلاف و815 وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و484 إصابة جديدة و27 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و110 ألاف و168 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و840 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 13 ألفا و652 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و192 ألفا و211 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 11305 حالات تعافي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و21 ألفا و215 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 9916 حالة إصابة جديدة بكوفيد و70 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 913 ألفا و592 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و939 حالة حتى الآن.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و87 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و407 ألاف و22 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفا و101 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و539 إصابة جديدة و25 وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و393 ألفا و887، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و162 وفاة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و238 إصابة جديدة و5 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 313 ألفا و685 حالة والوفيات إلى 2023 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5439 حالة إصابة جديدة. وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و850 ألفا و48 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة /فري مالاي توداي/ الماليزية.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2556 إصابة جديدة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 358 ألفا و218 حالة والوفيات إلى 8035 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 2273 حالة إصابة جديدة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2102 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 435 ألفا و681 حالة إصابة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1117 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 218 ألفا و477 حالة، بإجمالي وفيات 1551 .

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 479 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 197 ألفا و81 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2862 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 64 اصابة جديدة، من بينها 43 حالة واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و 557 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15 ألفا و842 حالة. وبحسب البيانات الرسمية بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 52 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و549 حالة.

وسجلت كمبوديا 34 إصابة جديدة، دون تسجيل وفيات ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 121 ألفا و150 إصابة والوفيات 3015 وفاة. كما بلغ عدد المتعافين 117 ألفا و286 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 25 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 105 آلاف و811 إصابة.