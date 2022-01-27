الخميس 27 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن انطلاق 30 قافلة دعوية في 17 محافظة خلال فبراير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنظم وزارة الأوقاف 30 قافلة دعوية في 17 محافظة من محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير المقبل ، وذلك على النحو التالي: 

1.  الإسكندرية العامرية – برج العرب
2.  مطروح سيوة – السلوم – الحمام
3.  جنوب سيناء سانت كاترين – طابا – نويبع
4.  البحر الأحمر حلايب وأبو رماد – شلاتين 
5.  الفيوم يوسف الصديق – ابشواي
6.  المنيا ملوي – أبو قرقاص
7.  شمال سيناء الحسنة
8.  الإسماعيلية التل الكبير
9.  البحيرة قافلتان بوادي النطرون
10.  الشرقية العاشر من رمضان
11.  المنوفية السادات
12.  الجيزة مدينة الضباط – الواحات البحرية
13.  الوادي الجديد الفرافرة – الداخلة – باريس
14.  بني سويف مركز سمسطا
15.  أسيوط أسيوط الجديدة
16.  دمياط دمياط الجديدة
17.  القاهرة 15 مايو – عزبة الأمل

ونوهت الأوقاف أنها ستعلن تباعا عن انطلاق هذه القوافل؛ حيث سيعقب كل قافلة اجتماع لمدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة بحسب الأحوال بالأئمة والعاملين بالإدارة التي سيتم تسيير القافلة إليها، كما يشارك بعض شباب الوزارة بالديوان العام وبعض قياداتها في هذه القوافل.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وتكثيف جهود وزارة الأوقاف في العمل الدعوي بالمديريات الإقليمية، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

 

حافظات الجمهورية شهر فبراير حسب الأحوال بالأئمة قافلة دعوية وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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