الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الحاضر الغائب».. «الأحفاد» يبحثون عن أحمد خالد توفيق في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

وضعت صورة الدكتور أحمد خالد توفيق، فوق أحد أركان قاعة ٢، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية، التجمع الخامس.

"معلم الثقافة" لقب طالما لاحق الكاتب العظيم، الذي ظل تاريخه نبراسا يهتدي به الشباب، ليكونوا قادرين على تكوين وتعديل شخصياتهم، فأصبح مؤثرا بشكل كبير في حياتهم، ووصل الأمر أنهم تركوا رسائلهم على قبره، وسط أصوات النحيب والبكاء، التي سادت المشهد.

" يوتبيا.. الان أفهم.. شآيب.. عقل بلا جسد.. موسوعة الظلام.. نادي القتال.. ٧ باب"، ظلت هذه القصص والروايات محل اقبال عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما دفع دور النشر لعرض مجلدات الراحل، بأسعار مخفضة، لتكون مجارية لحالة الطلب.

"كتب الدكتور أحمد خالد توفيق يطلبها أحفادي"، كلمات جاءت على لسان فتحي عبدالله خلال رحلة بحثه عن كتاب “يوتبيا”، الذي طلبه منه أحد أحفاده البالغ من العمر ٢٢ عاما، مضيفًا:"حفيدي تعلق به، وأنا عملت بقصته بعد وفاته فشعرت أنني لابد أن أقرأ له وهذا ما حدث".

وتابع:"أغلب دور النشر تقدم الكتب له بأسعار مخفضة، وذلك كان حلم جميع الشباب الراغبين في الحصول على مجموعات كتب أحمد خالد توفيق، الذي أعاد شغف القراءة للشباب".
وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

الدكتور أحمد خالد توفيق معرض القاهرة الدولي للكتاب ا التجمع الخامس خه نبراسا يهتدي التي سادت المشهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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