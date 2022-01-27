الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1120 هارب من أحكام جنائية خلال أسبوعين

جريدة الدستور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خلال أسبوعين.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كان أبرزها تنفيذ 97500 حكم قضائي متنوع  أبرزها: تنفيذ 1120 حكم جناية، 16410 حكم حبس، 21570 حكم غرامة، 14200 حكم حبس مستأنف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحكوم عليهم ، وجار استمرار الحملات.

الامن العام وزارة الداخلية الاسلحة مكافحة المخدرات الأمن المركزي الهاربين

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