روان إبراهيم: هناك محاور فى كتابات يحيى حقى لم تأخذ حقها

قالت الكاتبة روان إبراهيم:"حين عرفت أن يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام فرحت، ليس لأنه محور رسالتي للماجستير ولكن لأنه الأقرب لقلبي، ويتحدث بصوت العاطفة".

وأضافت «ما زالت هناك محاور في كتابات يحيى حقي لم تأخذ حقها، وهناك أعمال يتم التركيز عليها وأخرى لا».

وتابعت:"في سياق حديثي مع نهى يحيى حقي قالت لي إنه من الكتاب القلائل ممن تتطابق شخصيته مع كتاباته"، مضيفة:"ويحيى حقي ليس بعيدا عن الواقع وتتطابق مع روحه وشخصه ويظهر ذلك جليا في رسائله التي جمعتها نهى بعد وفاته، كيف أن له روحا عذبة لا تختلف عما كان يكتبه في المقالات والقصص القصيرة".

وأضاف خلال ندوة «يحيى حقي ناقدًا ومؤرخًا»، بمعرض الكتاب، اليوم الخميس:"إنتاج يحيى حقي لو صنفناه فستكون عملية صعبة جدًا، فهو ناقد وروائي وقاص ومؤرخ ومترجم، كما أنه كما كان يدعو الكتاب الجدد للاهتمام باللغة العربية، كان يطالب بأهمية الدقة والوصف، وكان يزن كتاباته بميزان اللغة، وما يميزه أنه مع شديد اهتمامه باللغة لكن ذلك كان دون مغالاة أو مبالغة.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».