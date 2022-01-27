الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إقبال كثيف على إصدارات وزارة الأوقاف بمعرض الكتاب

جناج وزارة الأوقاف
جناج وزارة الأوقاف

شهد اليوم الأول لمعرض الكتاب الدولي الثالث والخمسين بالقاهرة الخميس، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الثالث والخمسين بالقاهرة رقم (١٣٣٠) بصالة (٤٠) على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي: 

خصمًا بحد أدنى 30% على جميع إصداراته لأول 100 مشتر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين دون حد أدنى أو أقصى للشراء ، مع ملاحظة استفادة المشتري بهذا الخصم أو بالخصم الأعلى الذي يقرره المجلس على أي من موسوعاته أو إصداراته.
-  أحدث سبعة إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ(٥٠) جنيهًا بدلًا من (١٠٠) جنيه. 
شنطة طفلك فقط بـ (٥) جنيهات: (ستة أعداد من مجلة الفردوس .. وأربعة أعداد من مجلة منبر الإسلام). 
50% على الموسوعات التالية: 
موسوعة الفقه الإسلامي (٤٨) جزءًا بسعر (٧٥٠) جنيها بدلا من (١٥٠٠) جنيه.
موسوعة سبل الهدى والرشاد (۱۳) جزءًا بسعر (٤١٠) جنيهات بدلا من (۸۲۰) جنيها.
موسوعة الفتاوى الإسلامية (٢٠) مجلدا بسعر (٥٢٥) جنيها بدلا من (١٠٥٠) جنيها.
موسوعة بصائر ذوي التمييز (٦) أجزاء بسعر (۱۷۰) جنيها بدلا من (٣٤٠) جنيها.
صحيح البخاري (١١) جزءًا بسعر (۱۱۰) جنيهات بدلا من (۲۲۰) جنيها.
المنتخب من السنة (١٣) جزءًا بسعر (١٣٥) جنيها بدلا من (۲۷۰) جنيها.
مساجد مصر وأولياؤها الصالحين (٥) أجزاء بسعر(۱۰۰) جنيه بدلا من (٢٠٠) جنيه.
ينابيع الأحكام في الحلال والحرام (٤) أجزاء بسعر (٦٠) جنيها بدلا من (۱۲۰) جنيها. 
٢٠% على المنتخبات وباقي الموسوعات. 
٢٥ % على باقي الإصدارات.

لمعرض الكتاب الدولي الثالث والخمسين بالقاهرة اليوم الأول لمعرض الكتاب الدولي إصدارات وزارة الأوقاف الثقافة الوسطية الأعلى للشئون الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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