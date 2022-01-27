«الصحة» تكشف الفئات الأكثر استحقاقًا لعلاج كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أنه تم توفير عقار "مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه أول دواء في صورة كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف «عبدالغفار» عن الفئات الأكثر استحقاقا للعلاج بالعقار، مؤكدا أنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن العقار نجح في تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%.

وأكد أن الشركات المحلية نجحت حتى الآن في إنتاج نحو 25 ألف عبوة، مع توافر مواد خام تكفي لتصنيع نحو 150 ألف عبوة إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن العقار الجديد أصبح متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول، منوها إلى أن استخدام العقار الجديد سيكون مقتصرا على المستشفيات ولن يطرح في الصيدليات العامة، ليتم العلاج به تحت إشراف طبي كامل.