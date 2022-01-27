شحن 3950 طن صودا كاوية وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

شحن 3950 طن صودا كاوية وتداول 17 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUDENA وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 6 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة، سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وعمليات الشحن على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GMT ASTRO وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 209 أمتار، والغاطس 7.9 متر، وذلك لتفريغ 1907 سيارات بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد علي الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC M وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6.7 متر، وذلك لتفريغ 3500 رأس ماشية حية بالميناء كما أستقبل السفينة MAWASHI EXp والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 184 مترا والغاطس 9 أمتار، وذلك لتفريغ 16293 رأس ماشية حية.