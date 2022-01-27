شريف سلامة: قصة «بدلة جديدة» تناقش قضية جديدة على المجتمع

قال الفنان شريف سلامة، إن ردود الفعل التي وجدها بعد عرض أولى حلقات "بدلة جديدة" كانت جيدة للغاية وحملت الكثير من المفاجآت بالنسبة له، خاصة أن العمل عرض منذ عامين، ويعاد عرضه الآن لكل الناس، وهو ما كان مفاجأة جيدة على حد وصفه .

وأشار شريف سلامة، إلى أن موافقته على الاشتراك في العمل جاءت بسبب أحداثه غير الروتينية والتي تناقش قضية جديدة في المجتمع، وهذا واضح من خلال ردود الفعل التي جاءت على العمل من قبل الجمهور، فالجميع تأثر بقصته الجديدة.

وأكد أن العمل لا ينتمي بشكل كبير لأعمال الخيال العلمي، حيث إن هناك هولوجرام في الحياة العادية، وبالتالي ففكرة وجودة في العمل كانت قريبة نوعًا ما من الحياة العادية، وأعتقد أن هذا هو الجديد في الحبكة الدرامية التي كانت أغلبها مؤثرة، فالعمل بشكل عام جديد على الشارع المصري والعربي، وتم عرضه منذ حوالي ثلاثة أعوام، وهو ما يجعلنا نرى الكاتب عمرو محمود ياسين من المؤلفين الكبار الذين يستطيعون اظهار افكار جديدة على المشاهد .

وتابع شريف :"العمل على الرغم من حلقاته القصيرة إلا أنه استطاع أن يبرز قصة مهمة في إطار من الأحداث السريعة التي تجعل المشاهد لا يشعر بأي ملل خلال متابعته لاحداثه، وانا مع فكرة الأعمال التي على هذه الشاكلة، لأنها تتيح للمتابع الكثير من الرفاهية في متابعة أعمال مفضلة بالنسباله في فترة قصيرة .

واختتم :"أتمنى أن تكون التجربة ألهمت الجمهور وشعر من خلالها بحالة جيدة خلال متابعته للعمل، الذي يعتبر من الأعمال القريبة لقلبي بشكل كبير للغاية" .

والحكاية بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور وسلوى عثمان وإخراج محمد جمعة وتدور أحداث الحكاية فى إطار خيال علمى مثير.