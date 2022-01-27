زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور) الخميس 27/يناير/2022 - 12:54 م 1/27/2022 12:54:24 PM ازدحام في معرض الكتاب تصوير: علاء أحمد شارك طباعة ازدحام في معرض الكتاب ازدحام في معرض الكتاب ازدحام في معرض الكتاب 272059562_3193915720879920_8507482779029058743_n 272071030_909652049723355_270470725324919957_n 272098024_956999595224701_9205116110880272368_n 272098723_4885921541472158_7280445377373080431_n 272137866_466823074995541_7807377807518691819_n 272149628_475264380941059_2503974119542474514_n 272190728_4605557802826240_2764370364015098062_n 272244202_653687735669704_5414337876010352242_n 272284327_661278135055987_2066277188450197433_n 272302620_227179672952995_5891505361684436677_n 272454357_717083955939898_5881254644281478147_n 272557263_247808727394779_116162799991869232_n شارك طباعة