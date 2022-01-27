الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

ازدحام في معرض الكتاب
ازدحام في معرض الكتاب

ازدحام في معرض الكتاب

ازدحام في معرض الكتاب
ازدحام في معرض الكتاب
ازدحام في معرض الكتاب
ازدحام في معرض الكتاب
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رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

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