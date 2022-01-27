معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27/يناير/2022 - 12:33 م 1/27/2022 12:33:43 PM معرض الكتاب عدسة مصطفي سعيد شارك طباعة معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب معرض الكتاب 272310637_302011201899288_3878797655119802939_n 272319109_974184596827579_4510625617523077209_n 272324476_2750132898625429_535390221695492146_n 272338357_692564078529107_394630140547106869_n 272340946_255737590021125_292970724365711375_n 272340946_3124980694489147_4264579565260893044_n 272483045_657858288688600_5483707518821022337_n شارك طباعة