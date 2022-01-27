الخميس 27 يناير 2022
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سياسي

برلماني: الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام الدولة وتعطل مسار التنمية

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب إن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية وتشكل ضغطاً كبيراً على موارد وميزانية الدولة وسبق أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خطورة الزيادة السكانية وأثارها مستقبلاً. 

وأشار "أبو زيد" إلى الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض  الواقع وكذلك كافة أوجه الدعم الذى يقدم لصالح المواطنين في ضوء الزيادة السكانية التى كلما زادت تجعل المواطن لا يشعر بهذا الإنجاز الذى يتم من أجل أن يعيش حياة كريمة ، وبالتالي لابد من خطورة التوعية بهذا الأمر السلبى الذى يؤثر على التنمية والذى يعد مسئولية المواطن في المقام الأول ، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، حيث أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن ، حيث إنه من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني، أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.

وأضاف "أحمد أبو زيد" أن زيادة عدد السكان يؤثر سلبيا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص، والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية والغذائية.

وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب في ضوء تزايد عدد السكان وخطورة ذلك على موارد الدولة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسرة ، لأن هذه المشكلة ليست فردية ولكن مشكلة الجميع وتتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع.

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