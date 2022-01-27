الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في جنوب سيناء

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. 

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

 جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.

مديرية أمن جنوب سيناء الخدمات الطبية وزارة الداخلية جنوب سيناء حملة للتبرع بالدم

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