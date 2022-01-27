رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى في جنوب سيناء

قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.