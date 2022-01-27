الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر أسلحة لحيازته 7 فرد محلى الصنع و325 طلقة متنوعة بسوهاج

تاجر أسلحة
تاجر أسلحة

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عامل يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، عقب ضبطه لحيازته 7 فرد محلى الصنع طلقات خرطوش وطلقات أخرى متنوعة بإجمالي 325 طلقة متنوعة، وذلك بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بورود معلومات، أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة محلية الصنع والذخائر بدائرة المركز.

وعلى الفور ونظرا لما تمثله الواقعة من خطر على الأمن العام، تم عرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والذى كلف العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية،  والرائد محمود عبدالحفيظ معاون أول مباحث مركز جزيرة شندويل والنقيب صابر فاروق والنقيب محمد صقر معاونى مباحث المركز،  بجمع المعلومات والتحريات ووضع خطة هادفة لضبط المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة.

وعقب استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تم تنفيذ خطة البحث وتم تنفيذ عدة أكمنه ثابته ومتحركة بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، أسفرت إحداها عن ضبط المتحرى عنه ب. أ . ع . ع عامل  25 سنة يقيم بدائرة المركز وبحوزته 7 فرد صناعة محلية وطلقات نارية مختلفة الأنواع ما بين خرطوش والى بإجمالى 325 طلقة متنوعة .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

النيابة العامة سوهاج حبس عامل خرطوش الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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