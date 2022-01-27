بعد عرض برومو الوثائقي «أنا جورجينا».. نظرة لحياة صديقة كريستيانو رونالدو

"الكثير من الناس يعرفون اسمى، لكن القليل منهم يعرفون من أنا".. بهذه الجملة ظهرت جورجينا، صديقة اللاعب العالمي، كريستيانو رونالدو، خلال برومو فيلمها الوثائقي " I Am Georgina.. أنا جورجينا"، والتي توثق من خلاله تفاصيل حياتها ونشأتها الصعبة التي عاشتها؛ قبل أن تلتقي بنجم الكرة العالمي، هذا بحسب ما نشرت جورجنيا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وبحسب ما نشرت صحيفة ""the sun البريطانية.

في السطور التالية نقدم نظرة حول حياة جورجنيا، قبل وبعد لقاءها بصديقها نجم الكرة كريستيانو رونالدو:

الميلاد:

ولدت جورجينا في 27 يناير 1994 لأب أرجنتيني وأم إسبانية، حيث عاشت سنوات طفولتها الأولى في مدينة خاكا الصغيرة في شمال شرق إسبانيا في مقاطعة ويسكا، وعاشت خلالها حياة صعبة، لكنها كانت نوعًا ما هادئة، خاصة بعد انتقالها إلى العيش في بلد آخر برفقة والدتها، فكان الأب قد دخل إلى السجن في قضية مخدرات.

اللقاء الأول

في العام 2016، كان اللقاء الأول بين كرستيانو، وجورجينا، في أحد أفرع العلامة التجارية الشهيرة "جوتشي"، فقد كانت تعمل هناك، وتجدد اللقاء بينهم في متجر لها، إلا أنه وعلى عهدة جورجنيا، فإن كليهما وقع في حب الآخر من أول نظرة، وذلك بعد عدد كبير من الصدقات والارتباطات التي يصح أن تكون متواجدة في حياة نجم عالمي مثله، وبعد أيضًا إنجاب طفله الأول "كرستيانو جونيو"، من إمرأة أمريكية أخرى، مجهولة الهوية.

ثلاث أبناء في حياتهما:

ترعى جورجنيا أبناءها الثلاثة من كريستيانو، إلى رفقة الابن الأكبر له من إمرأة أخرى، ورغم عنايتها لأربعة أطفال، لم يرد كرستيانو، أن يحصرها في هذا الدور وحسب، وإنما أطلق لها العنان، لتكون شخصيتها بشكل مستقبل، ولا شك أنه ساعدتها في ذلك أيضًا، لتكون في النهاية واجهة وعارضة أزياء لعدد من دور الأزياء العالمية، وراقصة بالية، وممثلة.