فبركا لها فيديو إباحي.. حجز شابين لابتزاز سيدة وزوجها في كفر الشيخ

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حجز شخصين اثنين، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات في اتهامهما بفبركة مقاطع فيديو إباحية لسيدة بهدف ابتزازها و التحصل منها ومن زوجها على مبالغ مالية تحت التهديد بنشر مقاطع الفيديو المفبركة بين أهالي القرية قرية البرلس التي يقيمون بها.

وكان رجال مباحث مركز شرطة البرلس، قد ألقوا القبض على شابين لاتهامهما بفبركة فيديو إباحي لسيدة في العقد الثاني من عمرها، لابتزازها من أجل الحصول على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على الإنترنت.

تفاصيل البلاغ

و تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، بتلقيه بلاغًا من «أ. ص»، 26 عامًا، ويقيم بمركز بلطيم، متهمًا «ع. ش»، 19 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بفبركته مقطع فيديو إباحي لزوجته «مفبرك» على غير الحقيقة، لابتزازه به.

وأضاف الزوج في بلاغه أن المشكو في حقه طلب منه الحصول على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه، نظير عدم نشره مقطع الفيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وصناعة أخرى لزوجته.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات صحة ما جاء بأقوال الزوج، من خلال رسالة "هاكر" أرسلها المشكو في حقه لزوجة صاحب البلاغ يستطيع من خلالها الحصول على محتويات الهاتف.

وجرى استدراج المتهم من خلال تواصل الزوج صاحب البلاغ مع المشكو في حقه، يخبره بموافقته على دفع المبلغ المطلوب، وجرى اتفاق بينهما بتحديد موعد المقابلة على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس.

و توجه الزوج إلى مكان المقابلة بينهما ففوجئ بشخص آخر، 20 عامًا، صديق المشكو في حقه الأول، أخبره بحضوره استلامه المبلغ بدلًا من صديقه، فيما نجح رجال المباحث من إلقاء القبض على ذلك الشخص، وأرشد عن المشكو في حقه الأول، ووفق ذلك جرى إلقاء القبض عليهما، واقتيدا إلى مركز شرطة البرلس.

حُرر بذلك المحضر رقم 419 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.