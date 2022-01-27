تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة، و325 شاحنة و40 ملاكي وتصدير 35000 طن فوسفات.

وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 720 طن بضائع عامة و200 شاحنة و9 ملاكي وتصدير 35000 طن فوسفات إلى الهند.

ووفقا لما جاء فى البيان شملت حركة الواردات 505 أطنان بضائع عامة و125 شاحنة و31 ملاكي ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء فى البيان، استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة و31 ملاكي والسفينة YARA-G فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و6 ملاكي وتصدير السفينة RUBY لحمولة 35000 طن فوسفات إلى دولة الهند.