أمين عام مجلس حكماء المسلم: «كل مصري دلوقتي أصبح سفير بيتكلم عن البلد»

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور سلطان فيصل الرميثي - أمين عام مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمجلس، والاستفادة من خبرات الأكاديمية في التعامل مع الشباب.

وقال الرميثي خلال اللقاء: "زمان كنا بنيجي مصر كسياح فقط، حاليًا بقى فيه ارتباط أكتر بالإنسان المصري والنهضة اللي بتحصل في مصر، مش بس النهضة العمرانية، ولكن في نهضة فكرية واختلاف في طريقة تفكير وتعامل الشخص المصري، كل مصري دلوقتي أصبح سفير بيتكلم عن البلد".

وتابع: "رصدنا الحراك اللي بيحصل مع الشباب في مصر، لأننا مؤمنون بأن الشباب هما اللي بيقودوا المستقبل، ومالقيناش حد في مستوى الأكاديمية الوطنية للتدريب بيهتم وبيؤثر في الشباب، وشوفنا الاهتمام بالشباب في تدريبهم وتمكينهم بفرص حقيقية واقعية، وبنتشرف نتعاون معاكم".