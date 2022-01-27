«الغذاء العالمي» يشيد بالتنظيم المتميز لمنتدى شباب العالم

أشاد رافين أجراوال، مدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمى بالتنظيم المتميز لمنتدى شباب العالم الذي عُقد في مطلع الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا لمشاركته في جلستى "الأمن المائى" و"الأمن الغذائى" اللتين تم عقدهما خلال المنتدى، معبرًا عن اهتمام برنامج الغذاء العالمى بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، والمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفهم مصر في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع رافين أجراوال مدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمى، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الغذاء العالمى، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الكبير الذى تحقق خلال السنوات الماضية في مجال إدارة المياه والتى انعكست على المجال الزراعى ، مثل تأهيل أكثر من 4000 كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وقيام المزارعين بتحويل 800 ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم، نظرًا لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.