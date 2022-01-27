بتعاملات مليون جنيه.. قرار جديد ضد موظف بريد أجرى تحويلات مالية مشبوهة

جددت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، حبس موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس لاستغلاله موقعه الوظيفي وطبيعة عمله في ممارسة نشاط التحويلات المالية- المشبوهة- غير المشروعة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس) باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصى بالبريد المصرى من أشخاص مختلفين بعدة محافظات داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصي لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المُستفيدين الحقيقيين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على تلك التحويلات مما يعد عملًا من أعمال البنوك علاوة على تربحه من أعمال وظيفته، وإهداره للمال العام ما هو قيمته مبالغ العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام تقدر بحوالي مبلغ مليون وسبعة وخمسون ألف جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.