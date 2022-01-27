ماراثون رياضي بالإسكندرية على هامش معرض الكتاب (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، ماراثون رياضي، اليوم الخميس، بمشاركه مايقرب من ٥٠٠ مشارك.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالأنشطة الثقافية و الرياضية.

وتُقام الفعاليات في أربع محافظات بالجمهورية، وهي: (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية والأقصر)، وينطلق الماراثون في الإسكندرية من أمام موقف سبورتنج حتى مكتبة الإسكندرية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس في المحافظات الأربع، في آنٍ واحد، وذلك بحضور عادل فوزي علي، مدير عام إدارة الرياضة، نائبًا عن الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضه بالإسكندرية.

وانطلق المارثون اليوم، بمشاركة الشباب بمحافظة الإسكندرية، رغم الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، حيث حرص الشباب على المشاركة في المارثون الرياضي والذي انطلق من أمام من منطقة سبورتنج حتى أمام مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة والعلم في عروس البحر المتوسط.

ويقام الماراثون على هامش مشاركة المشروع الوطني للقراءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتشجيعًا للشباب على المشاركة في معرض الكتاب والثقافة والقراءة.

من جانبها، قالت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هذا الماراثون يهدف إلى تشجيع الشباب على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحثهم على القراءة والاطلاع لنشر وتنمية الوعي والمعرفة، بالإضافة إلى تعظيم الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ومن ثم تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميًا وعالميًا تماشيًا مع رؤية الدولة لعام 2030.