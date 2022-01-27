بعد 48 يومًا.. حضانة مستشفى النساء ببورسعيد تحتفل بتعافي توأم مبتسر

احتفلت حضانات مستشفى النساء والولادة التخصصي بخروج التوأم الثاني زين العابدين، وذلك بعد 48 يومًا من الرعاية الكاملة والجهد المستمر لفريق متميز من الأطباء.

و احتفل الأطباء والتمريض بقيادة الدكتور عبدالحكيم القصبي استشاري أول ومدير وحدة الحضانات بالمستشفى، وحرصوا علي التقاط الصور مع الأم والطفل الثاني زين العابدين .

حضانة مستشفى النساء ببورسعيد تحتفل بتعافي توأم مبتسر

‏‎وكان قسم الحضانات بالمستشفى، قد استقبل توأم ولد وبنت تم ولادتهم ولاده طبيعية مبكرة، غير مكتملين الوزن والعمر الرحمي 32 أسبوعًا يعانيان من متلازمة صعوبة تنفس شديدة من الدرجة الرابعة وزرقة، وتم وضع الطفل الولد فورًا على جهاز تنفس صناعي اختراقي منذ الولادة، وذلك بعد عمل أشعه تلفزيونية على القلب الأيكو والتحاليل اللازمة وتبين وجود ثقب أذينى وكانت الوصلة الشريانية مفتوحة.

حضانة مستشفى النساء ببورسعيد تحتفل بتعافي توأم مبتسر

و ‏ تم إعطاء العلاجات اللازمة من المضادات الحيوية والأدوية المنشطة لعضلة القلب، وتوفير التغذية الوريدية الكاملة للطفل، وحدث له نزيف رئوي حاد كواحدة من المضاعفات التي تحدث لدى الأطفال المبتسرين، وتم التعامل مع الحدث وتوفير البلازما والدم اللازم حتى تحسن الطفل وبدأ تماثله للشفاء، و تم الفصل من جهاز التنفس الصناعي إلى أكسجين أنفي استعدادًا للفصل النهائي.

و‏‎أرسل الأطباء الطفل لعيادة فحص الشبكية، ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة بالحضانة لفحص قاع العين وتبين وجود اعتلال بالشبكية كواحده من مضاعفات الأطفال المبتسرين ناقصة العمر الرحمي، وتم التدخل العاجل لإجراء عملية حقن الشبكيه بمستشفى الرمد، وتحويل الطفل عن طريق عربة إسعاف مجهزة برفقة طبيب من الحضانة، وأجرى الجراحة محمود الديب أخصائي الشبكية والمدير الطبي بمستشفى الرمد.

حضانة مستشفى النساء ببورسعيد تحتفل بتعافي توأم مبتسر



تم حجز الطفل يوم كامل بعد العملية بالحضانة، للتأكد من علاماته الحيوية تماما، وخرج الطفل لوالدته وسط فرحة كبيرة ليتم لم شمل توأميها بسلام وصحة جيدة.

‏‎شارك من الفريق الطبي للحضانة المتميز، الدكتور عبدالحكيم القصبي رئيس قسم الحضانات بمستشفى النساء والولادة التخصصي استشاري أول ومدرب زمالة حديثي الولادة، والدكتور محمد السادات الأمير استشاري أطفال وحديثي الولادة، والدكتورة مروة عكاشة صيدلي إكلينيكي، والدكتورة نسمة توفيق أخصائي التغذية، والدكتورة إيمان عبداللطيف أخصائي علاج طبيعي، وخالد فائز السعدني أخصائي تمريض

، إسراء عباس عبدالحميد فني تمريض.