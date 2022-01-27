الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابي بتهمة غسيل أموال من تجارة المخدرات

عصابي
عصابي

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة، اليوم الخميس، استمرار حبس 15 عنصرًا إجراميًا (عصابة) بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخصًا لـ 7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب غسيل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ  200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

قاضي المعارضات القاهرة حبس تجارة المخدرات غسيل الأموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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