نصائح الأبوة والأمومة: كيفية تعزيز الصحة العقلية لطفلك مدى الحياة

تعتبر الطفولة هي أفضل وقت للعمل على الصحة العقلية، مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وسواء كنت تعلم طفلك كيفية التعامل مع العواطف والتوتر، أو بناء احترامه لذاته، أو مساعدته على كيفية التواصل مع الناس، فإليك بعض النصائح التي يجب على كل والد اتباعها لوضع الأساس الصحيح للصحة العقلية لأطفالهم وفقا لموقع “ hindustantimes”.

العادات غير الصحية

تستمر العادات غير الصحية مدى الحياة، وتؤثر على الصحة العقلية للفرد، يمكن أن يتسبب وقت الجلوس عبر الشاشة بشكل غير منظم في إحداث فوضى في الصحة العامة لطفلك، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على شخصيته، حيث إن انخفاض النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وانخفاض الرفاهية.

التواصل الذاتي مع الآخرين

يجب على الآباء تعليم أطفالهم كيفية التواصل مع الذات والآخرين؛ لأن هذه هي أفضل طريقة لفهم الحياة، وفي نفس الوقت يشعروا بمزيد من الإيجابية والسعادة.

النشاط البدني

لا يساعد النشاط البدني طفلك على أن يكون لائقًا بدنيًا فحسب، بل يضمن بقاءه في صدارة صحته العقلية أيضًا.

إدارة التوتر

يجب على الآباء أيضًا غرس مهارات أطفالهم في إدارة التوتر وكيفية التعامل مع النزاع.

تدربيهم على حل المشاكل

يجب أيضًا تدريب الأطفال على تطوير مهارات التأقلم وحل المشكلات الفعالة من خلال أمثلة بسيطة وقصص وألعاب .

شاركهم في حل مشاكلك

من أجل بناء روابط قوية معهم، من المهم جعل الأطفال يشعرون بالفهم بشأن الصعوبات التي يمرون بها وتقديم الدعم لهم بطريقة غير قضائية.

مساعدتهم في حال الإجهاد

يجب على الآباء طلب المساعدة لأنفسهم أو لأطفالهم دون أي تردد في حالة ظهور أعراض مثل قلة النوم ، والتعب السهل ، والتهيج ، والقلق ، وقلة الاهتمام لأن هذا يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة من الإجهاد الأساسي.