واشنطن: ارتفاع متوسط الوفيات الأسبوعي بعد ظهور «أوميكرون»

ارتفع المتوسط الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة، ليتجاوز الطفرة التي نتجت عن متحور "دلتا" في فصل الخريف، كما يعد في أعلى نقطة له منذ فصل الشتاء الماضي، عندما كانت واشنطن تخرج من ذروة الطفرة الشتوية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، فإن متوسط الوفيات على مدار سبعة أيام بلغ 2166 حالة بينما كان المتوسط في وسط سبتمبر الماضي وقبل اكتشاف متحور “أوميكرون” وصل إلى ذروته عند 1900 حالة.

ورغم تزايد الأدلة التي تؤكد أن متحور “أوميكرون” قد يكون أقل شدة في مدى تسببه في حالات الوفاة عن متحور “دلتا”، لكن سرعة انتشاره زادت من حالات دخول المستشفيات وفي الأساس لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أعلى أعداد في فترة الجائحة قبل أكثر من عام، وقبل انتشار اللقاحات المضادة للفيروس، حين كان الموسط قد وصل إلى 3400 حالة، أما آخرة مرة زادت فيها الوفيات في الولايات المتحدة إلى 2000 حالة فقد كانت في شهر فبراير الماضي، بينما كانت حالات الوفاة تقل تدريجيا من ذروة ديسمبر الجاري.

فيما ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و626 ألفا و91 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 72 مليونا و909 آلاف و527 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 876 ألفا و60 حالة.