مباحثات الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات تتصدر عناوين صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما شارك الرئيس السيسي في قمة التضامن المصرية - الإماراتية - البحرينية مع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار المحلية.

- الرئيس يؤكد متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية

وتحت عنوان "توافق مصري-إماراتي" على حماية الأمن القومي العربي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها، وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

وأضافت أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقدا مباحثات قمة ثنائية.

وخلال المباحثات، أكد الرئيس السيسي أن زيارته الحالية للإمارات تأتى استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

- الرئيس السيسي أكد إداة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن الإمارات



وأعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومى المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

وأضافت الأهرام أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

- ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية



وأكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية، والتي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعانى تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي.

- ولي عهد أبو ظبي يؤكد التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه بالرئيس السيسي ضيفاً عزيزاً على الإمارات، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، مؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.

كما ثمن ولي عهد أبوظبى النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائماً الشريك المحوري للإمارات بالمنطقة.

- الرئيس السيسي يشارك في مباحثات مصرية إماراتية بحرينية بأبوظبي



وتحت عنوان "مباحثات مصرية إماراتية بحرينية بأبوظبي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك أمس الأربعاء، في جلسة مباحثات رباعية، في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، أمير إمارة دبي، حيث تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

- رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة



وتحت عنوان "مدبولي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية‪:‬ كتاب «الرؤية والإنجاز» يرصد حصاد 7 سنوات تحت قيادة الرئيس"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الثاني للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي استهل الاجتماع بتجديد التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيداً فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذي ظهرت عليه الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت أن الاجتماع شهد توزيع نسخة من كتاب «الرؤية والإنجاز» على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم إنجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما أثمر منه من إنجازات شهد بها الجميع.

ولفتت الأهرام إلى أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، مستجدات موقف المتحور "أوميكرون" من واقع أحدث الدراسات العالمية، والحالة الوبائية في مصر من حيث معدل الإصابات الأسبوعي، والموقف الحالي لحركة الإشغال في مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه تم إصدار النسخة السابعة من بروتوكول العلاج في يناير 2022، والتي تم فيها إدخال عقار «المولنيبيرافير»، وتوسيع استخدام عقاقير «المونوكلونال». مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من لقاحات «استرازينيكا»، و«سينوفارم»، و«سينوفاك»، و«جونسون آند جونسون»، و«سبوتنيك»، و«فايزر بيونتيك»، و«موديرنا» بلغ أكثر من ١٣٦مليون جرعة.

وتحت عنوان "وزيرة الدولة للبيئة في ندوة "الأهرام": 120 رئيس دولة و30 ألف مشارك في المؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد صرحت أن مؤتمر المناخ الذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ سيكون الأكبر والأضخم إذ يشهد حضور ومشاركة نحو 120 رئيس دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 30 ألفا من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالبيئة والقضايا المرتبطة بها.

وأكدت أنه لم يحدث في التاريخ أن حصلت دولة -كما حدث مع مصر- على رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى ثم مؤتمر المناخ فى عامين متتاليين، لأنهما أكبر وأهم حدثين دوليين في المجال البيئي.

وأرجعت الوزيرة ذلك إلى الثقة التي باتت تحظى بها مصر الحديثة بين بلدان العالم، الذي أصبح ينظر إلينا الآن نظرة مختلفة، بعد النقلة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات بمعدلات يقترب فيها الإنجاز بالإعجاز، وأيضا ما تشهده مسارات التنمية من سرعة ونقلات متتالية، إنجازات غير مسبوقة، وأيضا ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات ومشاريع عملاقة في المجال البيئي من خلال 30 مشروعًا قوميًا في هذا المجال، أبرزها مشروع التصدي لتغير المناخ، ومصرف بحر البقر، وتبطين الترع، والطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الرياح، وتنفيذ مشاريع كبرى في النقل منها المونوريل، وخط المترو الثالث، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ولفتت إلى أن تلك المشروعات تؤكد للعالم كله وتثبت أمام دوله أن مصر دولة قائدة في المجال البيئي وإنقاذ البشرية من خطر الكوارث البيئية.

وأعربت الوزيرة، خلال الندوة، عن أملها في إعداد حزمة مشروعات من خلال التعاون الثنائي مع الدول المشاركة في المؤتمر، قائلة إن ما سيتحقق لمصر اقتصاديا وسياحيا وسياسيا وإعلاميا في خلال العام الحالي الذي يشهد تنظيم المؤتمر قد يحتاج إلى عشر سنوات كاملة لتحقيقه.

- رئيس الوزراء يفتتح الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب



وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترافقه د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، شهدا افـتـتـاح فـعـالـيـات الـدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر لـلـمـؤتـمـرات والمـعـارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير المقبل، تحت شعار «هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل».

حضر افتتاح المعرض، عدد من الـوزراء وكبار المسئولين، ووزيـرة الثقافة الجـزائـريـة، كـمـا شـارك عـدد مـن الـسـفـراء ورجـال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جـاريـلـيـديـس، سـفـيـر الـيـونـان بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في موعده الرسمي، يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي لا تزال تلقى بظلالها على العالم بأسره.

وتفقد مدبولي، عـدداً من القاعات وأجنحة عرض الكتب، منها جناح وزارة الدفاع، حيث أثنى على معروضات الجناح، التي تتميز بثرائها وتضم شاشات عرض وكـتـيـبـات تـروى قـصـص بـطـولات الجيش المصري وانتصاراته وعدداً من الشخصيات العسكرية البارزة.

كما زار رئيس الوزراء، جناح وزارة الداخلية، الذي يضم عدداً كبيرًا من أحدث الإصدارات العلمية في مجالات دراسات الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، إلى جانب إصـدارات مركز بحوث الشرطة، كما يضم كتيبات توعوية للجماهير والمواطنين، وغيرها من الإصـدارات.

وتفقد أيضاً عدداً من الأجنحة الأخرى، ومنها جناح وزارة الثقافة، وهيئة الرقابة الإدارية، وأثنى على الجهد المبذول في إخراج منتجات ثـقـافـيـة مـمـيـزة، تـثـرى المـعـرض، موجها الشكر للمسئولين على ما قدموه.

كما زار رئيس الوزراء جناح دولة اليونان، وكلاً من أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة الشارقة للكتاب، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، إلى جانب تفقده لجناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعـدد مـن أجـنـحـة المـؤسـسـات الصحفية القومية، وتفقد أيضاً الجـنــاح الـجـزائـري المـشـارك في المعرض، والذي يضم إصـدارات عـديـدة لـنـاشـريـن جـزائـريـين في مختلف المجالات الأدبية والتاريخية، فضلاً عما يضمه الجناح من الكتب الـفـاخـرة حـول الـتـراث الثقافي والعمارة.

وتحت عنوان "بعد رفع صندوق النقد الدولى لتوقعات النمو إلى 5.6% .. معيط : شهادة ثقة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. محمد معيط وزير المالية، أكد أن إعلان صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له أمس الأول رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى %5.6 بدلا من 5.2٪ في أكتوبر الماضي، يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا»، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5% لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا، رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، ما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

وقال الوزير، إن شهادات الثقة المتتالية التي نالها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية» الذي تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5% خلال عام 2022، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررا.

