الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمني وتحويلات مرورية عقب غلق شارع ربيع الجيزي

جريدة الدستور

نشرت إدارة مرور الجيزة، اليوم الخميس، خدماتها الأمنية لمتابعة حركة السيارات بعد إجراء غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري لتركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري لمدة أسبوع، وذلك للتيسير على المواطنين ومنع تكدس السيارات.

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء في أعمال تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى.

و استلزم إجراء غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري وقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق)، وذلك حتى صباح يوم الإثنين المقبل على أن تكون أعمال الغلق ابتداءً من الساعة  12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهي على النحو التالي:

 

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

 -حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب في السير بشارع ربيع الجيزى تقوم باستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً باتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

ونسقت  الإدارة العامة لمرور الجيزة  مع الشركة المنفذة و قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية، والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين، وكذا تركـيـب اللوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

السيارات الجيزة مرور الطريق الدائري المواطنين

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انتشار أمني وتحويلات مرورية عقب غلق شارع ربيع الجيزي

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