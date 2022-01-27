الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية خلال شهر.. كوريا الشمالية تتعرض لهجوم إلكتروني جديد

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

تعرضت  كوريا الشمالية، صباح أمس الأربعاء، إلى هجوم إلكتروني هو الثاني من نوعه هذا الشهر، مما أدى إلى خروج خوادم الانترنت في البلاد من الخدمة وفقا لما نقله موقع أخبار "نورث كوريا". 

ووفقا للموقع فأن الهجوم الجديد هو من نوع "DDOS"، التي تجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، و تعذر على المستخدمين  الوصول إلى مواقع الويب بين الساعة 6 صباحا والظهيرة.

وأفاد كولين زويركو، كبير المراسلين التحليليين في  الموقع الكوري الشمالي، بأن أسماء النطاقات الكورية الشمالية التي تنتهي بـ "kp"، والتي تتضمن مواقع إلكترونية لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، قد توقفت في وقت ما قبل السادسة صباح يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم، في سادس إطلاق من نوعه هذا العام.
 جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية للصحفيين دون مزيد من التفاصيل.

كوريا الشمالية هجوم إلكترونى هجوما إلكترونيا خوادم الانترنت موقع أخبار نورث كوريا

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