«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي وسموحة بالإسكندرية

أنهى رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، استعداداتهم لتأمين مباراة الأهلي مع سموحة المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس بمحافظة الإسكندرية، في الجولة الرابعة لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفي سياق متصل، شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرف عمليات لمتابعة أجواء المباراة، وتأمين الجماهير وممر اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويعيد الأهالي الأهلي ترتيب صفوفه ويرجح استعادة كل من محمد مجدى "أفشة"، حسين الشحات، على لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان.

ويغيب عن الأهلي الفترة المقبلة أكثر من لاعب للإصابة أبرزهم حسام حسن، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وبدر بانون، والصاعد أحمد نبيل كوكا، ومحمد محمود.

ويملك المارد الأحمر ثلاثة نقاط في رصيده بالمجموعة الثانية لكأس الرابطة، والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.