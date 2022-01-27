الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الألوان المبهجة تتربع على عرش

موضة الحمامات 2022
موضة الحمامات 2022

أصبح  الاتجاه للألوان الجريئة موضة منتشرة، حيث أنها تعطي نوع من البهجة، وقد تكون فكرة الحمام الملون فكرة غربية ولكنها انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “digsdigs ” مجموعة من ديكورات الحمامات الملونة.
 

الحمام المليء بالعديد من البلاط الملون هو فكرة ممتعة ورائعة ستجعل مساحتك تشعر بالاسترخاء الشديد

الحمام المليء بالعديد من البلاط الملون هو فكرة ممتعة ورائعة ستجعل مساحتك تشعر بالاسترخاء الشديد.

حمام ببلاط أبيض واسع النطاق وأخرى خضراء صغيرة الحجم ، مع فسيفساء من البلاط الغامق والملون ومناشف مطبوعة

حمام ببلاط أبيض واسع النطاق وأخرى خضراء صغيرة الحجم ، مع فسيفساء من البلاط الغامق والملون ومناشف مطبوعة.

حمام مشرق وملهم باللون الأبيض ولكن مع بلاط جريء للغاية لإضفاء لمسة ، مع حوض استحمام صغير ملون ومنسوجات مشرقة.

حمام مشرق وملهم باللون الأبيض، ولكن مع بلاط جريء للغاية لإضفاء لمسة، مع حوض استحمام صغير ملون ومنسوجات مشرقة.

حمام مشرق باللون الأبيض مع دش أخضر نيون وبلاط متعدد الألوان مع منسوجات باللون الأخضر النيون والأزرق

حمام مشرق باللون الأبيض مع دش أخضر نيون وبلاط متعدد الألوان، مع منسوجات باللون الأخضر النيون والأزرق.

حمام مشرق بجدران محايدة وأرضية خرسانية وحمام من البلاط متعدد الألوان ومنضدة زينة رثية أنيقة

حمام مشرق بجدران محايدة وأرضية خرسانية وحمام من البلاط متعدد الألوان ومنضدة زينة رثية أنيقة.

حمام معاصر مغطى بالبلاط الأحمر في مساحة الدش وبلاط مطبوع فائق الجرأة في الحوض ومساحة المرحاض

حمام معاصر مغطى بالبلاط الأحمر في مساحة الدش وبلاط مطبوع فائق الجرأة في الحوض ومساحة المرحاض.

حمام معاصر مكسو ببلاط شديد السطوع ولكن مع منضدة ورف مدمجة بيضاء بالإضافة إلى سجادة جريئة أمر مذهل

حمام معاصر مكسو ببلاط شديد السطوع، ولكن مع منضدة ورف مدمجة بيضاء، بالإضافة إلى سجادة جريئة أمر مذهل.

حمام معاصر مُجهز بالكثير من الخرسانة والحجر وجدران مزينة بالبلاط الملون ولمسات ملونة متناسقة

حمام معاصر مُجهز بالكثير من الخرسانة والحجر وجدران مزينة بالبلاط الملون ولمسات ملونة متناسقة.

حمام معاصر مع بلاط جريء حول حوض الاستحمام ، ومنضدة تخزين عائمة مع لمسات ملونة رائعة وجديدة

حمام معاصر مع بلاط جريء حول حوض الاستحمام، ومنضدة تخزين عائمة مع لمسات ملونة رائعة وجديدة.

حمام معاصر محايد مع بلاط أبيض على الجدران وأخرى رمادية كبيرة الحجم على الأرض بالإضافة إلى جدار لهجة من البلاط متعدد الألوان

حمام أبيض معاصر مُزين بالبلاط الأزرق الفاتح والأزرق الكهربائي والأصفر والرمادي، مع سجادة متناسقة ومنضدة عائمة.

الحمام الحديث المغطى بالبلاط الملون فوق الحوض هو حل مشرق وغير متوقع يذهل

الحمام الحديث المغطى بالبلاط الملون فوق الحوض هو حل مشرق وغير متوقع يذهل.

حمام حديث مزين ببلاط شديد السطوع بجميع ألوان قوس قزح وبط صغير يكرر هذه الألوان

حمام حديث مزين ببلاط شديد السطوع بجميع ألوان قوس قزح وبط صغير يكرر هذه الألوان.

حمام حديث مكسو بالبلاط الملون ، مع أجهزة بيضاء ومنضدة تزين البلاط الجريء

حمام حديث مكسو بالبلاط الملون ، مع أجهزة بيضاء ومنضدة تزين البلاط الجريء.

حمام حديث مكسو ببلاط تان وبلاط متناسق ولكن ملون على الأرض ، مع حوض قائم بذاته ومرآة مستطيلة

حمام حديث مكسو ببلاط تان وبلاط متناسق ولكن ملون على الأرض، مع حوض قائم بذاته ومرآة مستطيلة.

الحمام الحديث المكسو بالبلاط الأبيض والملون يشبه قوس قزح ويضيف إحساسًا بالبهجة إلى منزلك

الحمام الحديث المكسو بالبلاط الأبيض والملون يشبه قوس قزح ويضيف إحساسًا بالبهجة إلى منزلك.

الحمام الحديث مع البلاط الهندسي الخرساني شديد السطوع يبرز الحمام الأخضر مذهل

الحمام الحديث مع البلاط الهندسي الخرساني شديد السطوع يبرز الحمام الأخضر مذهل

حمام حديث ملون مصنوع من البلاط النحيف الأبيض والأصفر النيون والبرتقالي والأزرق المخضر والفيروزي مع نصف جدار لامع وغرور مبهر

حمام حديث ملون مصنوع من البلاط النحيف الأبيض والأصفر النيون والبرتقالي والأزرق المخضر والفيروزي مع نصف جدار لامع وغرور مبهر.

مساحة الدش المكسوة بالبلاط الأبيض والأكوا والبط البري والرمادي والأصفر تبدو ممتعة ومبهجة وتضيف إحساسًا جديدًا إلى الحمام

غرفة صغيرة ومشرقة منتعشة ببلاط مشرق متعدد الألوان، مع أجهزة بيضاء هي فكرة رائعة وجديدة للتأرجح.

غرفة مسحوق صغيرة وملونة مع بلاط شديد السطوع في كل مكان ، وخزانة حمراء وحوض قائم بذاته بالإضافة إلى عمل فني جريء

غرفة مسحوق صغيرة وملونة مع بلاط شديد السطوع في كل مكان، وخزانة حمراء وحوض قائم بذاته، بالإضافة إلى عمل فني جريء.

فكرة الحمام الملون الاتجاه الحالي للألوان الجريئة موضة منتشرة تعطي نوع من البهجة ديكورات الحمامات الملونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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