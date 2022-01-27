سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الخميس آخر أيام العمل الرسمية في البنوك، حيث بلغ 15,74 جنيه بارتفاع قرشين عن الأمس، في ظل ارتفاع حركة الشراء والبيع للدولار في بداية فترة الأذونات الاستيرادية للسلع من الخارج، وأيضًا متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف لتحقيق استقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

كشفت التعاملات استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مع قيامها بتوفير الدولار لجمبع العملاء يوميًا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، ،اليوم الخميس ، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، و15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,75 جنيه للبيع، اليوم .

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة

كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، و15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 جنيه، بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم، خلال فترة التعاملات اليوم .