كوريا الجنوبية: 14 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 777 ألفا و497 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 34 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6654 وفاة.



وحتى اليوم الخميس، تلقى 04ر26 مليون شخص أو 7ر50% من سكان البلد البالغ تعداده 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 90ر43 مليون شخص.

وعزا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم هذه الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات لتفشي المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال "بو-كيوم" ، خلال اجتماع لبحث الاستجابة لانتشار فيروس كورونا ، إن انتشار المتحور شديد العدوى بدأ "بكامل قوته".

وكشف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي عن نظام اختبار جديد سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل، قال إنه سيركز على إجراء اختبارات سريعة لاكتشاف الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.