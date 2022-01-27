كندا تعلن توسيع مهمتها التدريبية العسكرية فى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أن بلاده ستوسع مهمتها التدريبية العسكرية في أوكرانيا، وستقوم بشحن معدات غير قتالية للبلاد الواقعة في شرق أوروبا لمساعدتها في مواجهة خطر الغزو الروسي المحتمل.

وقال ترودو، اليوم، بعد اجتماع مجلس الوزراء افتراضيا استمر ثلاثة أيام، إنه يمكن إرسال قوات إضافية إذا لزم الأمر ويمكن زيادة حجم وحدة البعثة إلى 400.

ودافع رئيس الوزراء الكندي عن قرار حكومته عدم إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا - وهو ما فعله الحلفاء الآخرون بالفعل، قائلا "يجب أن يكون حل هذا التوتر دبلوماسيا".

وأكد ترودو، في تصريحات صحفية، أن مهمة التدريب هي أفضل طريقة يمكن أن تساعد بها بلاده، مضيفا أن الأمر متروك لروسيا لاختيار عدم غزو أوكرانيا.



رئيس الوزراء الكندي يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية التطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية

وكان ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، هاتفيا، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية.

وأعرب المسؤولان عن مخاوفهما المشتركة بشأن التطورات العدوانية الأخيرة والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وحولها، وشددا على أهمية استمرار التنسيق والمشاركة بين الحلفاء والشركاء، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

وجدد ترودو التأكيد على دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وشدد الزعيمان على حاجة روسيا لتهدئة الموقف والانخراط بشكل بناء في الدبلوماسية، وأكدا أن أي توغل عسكري آخر في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة.

كما أصدرت وزارة الخارجية الكندية، بيانًا، حذرت فيه مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا؛ بسبب الوضع على الحدود، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "يجب تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المستمرة من روسيا والاستعدادات العسكرية داخل وحول البلاد. إذا كنت في أوكرانيا، فيجب عليك تقييم ما إذا كانت إقامتك ضرورية".

يأتي هذا فيما أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها في كييف، بمغادرة أوكرانيا؛ بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، داعيةً الأمريكيين إلى تجنّب السفر إلى روسيا.