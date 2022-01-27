الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق

مقذوقة
مقذوقة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم، في سادس إطلاق من نوعه هذا العام.
 

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية للصحفيين دون مزيد من التفاصيل.
 
والمرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية هذا العدد من تجارب الأسلحة في شهر واحد كانت عام 2019، عقب انهيار القمة التي جمعت الزعيم كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
 

ومنذ ذلك الحين توقفت مفاوضات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وتراجع اقتصادها تحت وطأة العقوبات والإغلاق الذي تفرضه على نفسها بسبب فيروس كورونا.
 

والثلاثاء أطلقت بيونغ يانغ صاروخين يشتبه بأنهما من نوع كروز، وسبق ذلك ما لا يقل عن أربع تجارب أسلحة إضافية ايضا هذا الشهر شملت إطلاق صواريخ فرط صوتية في 5 و11 يناير.
والأسبوع الماضي ألمحت بيونغ يانغ إلى أنها قد تستأنف تجارب الأسلحة النووية والبعيدة المدى التي تم تعليقها عام 2017.
 

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس في المنطقة حيث من المقرر أن تستضيف الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكيم جونغ أون، الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، بينما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في مارس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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