الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى يضع حدّاً للغموض ويتّجه لرفع معدّلات الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في مارس وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشّي جائحة كورونا، مشيراً إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.


ولم يحمل القرار الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع استمر يومين، الكثير من المفاجآت وخلا من أي مؤشرات على استعداد البنك المركزي لاتخاذ تدابير أشد من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها في عقود العام الماضي.


وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع إنّه "مع نسبة تضخم أعلى من 2 بالمئة وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية ".
وألمح رئيس البنك جيروم باول بقوة إلى أن البنك على استعداد لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه التالي.
 

وقال: "أعتقد إن اللجنة تفكر في رفع معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية في اجتماع مارس إذ ما كانت الظروف مواتية لذلك".


وعلى وقع إعلان باول تراجعت أسهم وول ستريت إلى المنطقة السلبية الأربعاء.
 

وجرى التداول بمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في المنطقة الإيجابية قبيل المؤتمر الصحافي لباول الساعة 19,30 ت غ. لكن طغا على المؤشرات الثلاثة اللون الأحمر في تعاملات بعد الظهر.
 

وكان تم تخفيض المعدلات الرئيسي للفائدة لتبقى بين 0 و0,25 بالمئة في مارس 2020 في مواجهة جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك.


ولا يزال واضعو السياسات يتوقعون ان تتراجع الضغوط على الأسعار، معتبرين أنه "من المتوقع أن يدعم التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والوظائف وأن يؤدّي إلى انخفاض التضخم".
 

غير أنهم أشاروا إلى مخاطر مستمرة تمثلها المتحورات المستقبلية للفيروس.
 

وبعد وعود بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول لضمان أن تستفيد من الانتعاش الاقتصادي فئات مهمّشة، تحرّك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة للتصدّي للتضخم الذي تسارع العام الماضي.


غير أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قال إن "التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض" يجب أن يؤدي إلى انخفاض التضخم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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