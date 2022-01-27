الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 358.3 مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 358.3 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و966801.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 874963 - 72256830
الهند 491127 - 40085116
البرازيل 623843 - 24311317
فرنسا 129385 - 17302548
المملكة المتحدة 154356 - 16047716
روسيا 677154 - 11315801
تركيا 86119 - 11050500
إيطاليا 144343 - 10212621
إسبانيا 92376 - 9395767
ألمانيا 116987 - 8915722
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
31 - العراق 24319 - 2175793
45 ‬‬‬‬- الأردن 13124 - 1177165
47 - المغرب 15201 - 1107525


إرشادات منظمة الصحة العالمية
ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور متحورات جديدة من كورونا فى الفترة القادمة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-1-2022

موقع أمريكى يرشح مصر ضمن أفضل 5 دول أفريقية للزيارة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 27 يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود